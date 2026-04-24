SESTO FIORENTINO – Il M.E.D.A. Movimento Europeo Diversamente Abili, con la lista Di più per Sesto, entra si schiera con la candidata sindaco del centrodestra Stefania Papa. Nella lista civica “Di più per Sesto”, è presente Piero Tozzi, medico che per oltre 15 anni ha dedicato la sua vita professionale alla comunità sestese come guardia medica. “Le vere priorità di Sesto Fiorentino – sottolinea Massimo Nigro, segretario nazionale del M.E.D.A. – sono le persone. Prima di pensare a nuovi progetti o grandi opere, dobbiamo riconquistare la fiducia dei cittadini offrendo risposte reali e tangibili a chi soffre di più. Ridare sorrisi e serenità è il primo passo per costruire una comunità più giusta e inclusiva. In un panorama politico spesso concentrato su giochi di potere e strategie elettorali, il M.E.D.A. si distingue per la sua missione chiara e incrollabile: promuovere un’inclusione sociale autentica, difendere i diritti dei più fragili e costruire politiche concrete contro la marginalità. Non vuote parole, ma valori profondi che ispirano ogni azione”.
Elezioni. M.E.D.A. con la lista civica Di più per Sesto sostiene Stefania Papa candidata del centrodestra
SESTO FIORENTINO – Il M.E.D.A. Movimento Europeo Diversamente Abili, con la lista Di più per Sesto, entra si schiera con la candidata sindaco del centrodestra Stefania Papa. Nella lista civica “Di più per Sesto”, è presente Piero Tozzi, medico che per oltre 15 anni ha dedicato la sua vita professionale alla comunità sestese come guardia medica. […]