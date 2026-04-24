Elezioni. M.E.D.A. con la lista civica Di più per Sesto sostiene Stefania Papa candidata del centrodestra

SESTO FIORENTINO – Il M.E.D.A. Movimento Europeo Diversamente Abili, con la lista Di più per Sesto, entra si schiera con la candidata sindaco del centrodestra Stefania Papa. Nella lista civica “Di più per Sesto”, è presente Piero Tozzi, medico che per oltre 15 anni ha dedicato la sua vita professionale alla comunità sestese come guardia medica. “Le vere priorità di Sesto Fiorentino – sottolinea Massimo Nigro, segretario nazionale del M.E.D.A. – sono le persone. Prima di pensare a nuovi progetti o grandi opere, dobbiamo riconquistare la fiducia dei cittadini offrendo risposte reali e tangibili a chi soffre di più. Ridare sorrisi e serenità è il primo passo per costruire una comunità più giusta e inclusiva. In un panorama politico spesso concentrato su giochi di potere e strategie elettorali, il M.E.D.A. si distingue per la sua missione chiara e incrollabile: promuovere un’inclusione sociale autentica, difendere i diritti dei più fragili e costruire politiche concrete contro la marginalità. Non vuote parole, ma valori profondi che ispirano ogni azione”.