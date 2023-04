Elezioni, nasce la lista “Muoviamo Campi” a supporto di Leonardo Fabbri

CAMPI BISENZIO – In vista delle prossime elezioni amministrative nasce “Muoviamo Campi”, lista civica a supporto della candidatura di Leonardo Fabbri a sindaco di Campi Bisenzio. “Nella coalizione di centro-sinistra – spiegano in una nota – si parlerà così di sport e sociale, dando importanza all’attività fisica fatta ad ogni età. Spesso lo sport è […]

CAMPI BISENZIO – In vista delle prossime elezioni amministrative nasce “Muoviamo Campi”, lista civica a supporto della candidatura di Leonardo Fabbri a sindaco di Campi Bisenzio. “Nella coalizione di centro-sinistra – spiegano in una nota – si parlerà così di sport e sociale, dando importanza all’attività fisica fatta ad ogni età. Spesso lo sport è relegato ad argomento marginale dei programmi elettorali, questa lista civica invece nasce proprio per valorizzare le attività fatte nel territorio grazie alla partecipazione di uomini e donne attivi nelle società sportive. Lo stesso candidato a sindaco crede molto nello sport e nei suoi benefici e non può che rappresentare al meglio le idee di “Muoviamo Campi”. Lo sport è anche sociale: bambini e ragazzi, infatti, impegnandosi nello sport sviluppano grandi capacità relazionali e, grazie anche alle società e ai loro istruttori, sono al riparo da cattivi comportamenti e scelte sbagliate”.

Non solo pratica sportiva ma anche sicurezza: “La nostra lista si propone per far rivivere i parchi di Campi Bisenzio attraverso la creazione di playground di ultima generazione e il miglioramento degli spazi sportivi già esistenti. L’attività invernale e scolastica è fondamentale nelle crescita dei nostri giovani, ma è altrettanto importante la loro socialità nel periodo estivo. Per questo uno dei temi su cui “Muoviamo Campi” si impegnerà sarà quello di dare maggiori incentivi e sgravi fiscali alle famiglie che vogliono iscrivere i figli ai centri estivi comunali. Grazie appunto a una lista formata da uomini e donne provenienti dal mondo sportivo campigiano. Istruttori, dirigenti e sportivi tout court con una idea comune: lo sport come tassello fondamentale per la salute e il benessere dei suoi abitanti”.

“La lista che abbiamo fatto – dice Leonardo Fabbri – vuole dimostrare l’attenzione verso un mondo, quello sportivo, che non sempre ha il giusto risalto. Vogliamo rendere lo sport protagonista a Campi Bisenzio, sia dal punto di vista associativo, sia per quanto riguarda impianti e infrastrutture. Vogliamo dare un incentivo diretto alle famiglie per la pratica dello sport. Lo sport rappresenta un veicolo di inclusione e di salvaguardia nei confronti dei nostri ragazzi che sempre più non hanno punti di riferimento”. “Più che una lista è una squadra – aggiunge Alessandro Consigli, capolista di “Muoviamo Campi” – composta da persone competenti, che provengono dal mondo sportivo e che ne conoscono anche le problematiche. Se vogliamo far crescere il movimento sportivo a Campi bisogna dare voce e dare fiducia a queste persone. Sono convinto che otterremo un buon risultato ma soprattutto arriveremo a grandi obiettivi”.