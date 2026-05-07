Elezioni. Papa (Centrodestra) “Polizia di prossimità per migliorare la sicurezza”

SESTO FIORENTINO – La candidata del centrodestra Stefania Papa interviene sulla sicurezza urbana e la possibilità di istituire la polizia di prossimità. “La sicurezza non è soltanto un tema tecnico o organizzativo. – dice Papa in una nota – È una condizione quotidiana di serenità, dignità e fiducia. È sapere che le istituzioni non sono […]

SESTO FIORENTINO – La candidata del centrodestra Stefania Papa interviene sulla sicurezza urbana e la possibilità di istituire la polizia di prossimità. “La sicurezza non è soltanto un tema tecnico o organizzativo. – dice Papa in una nota – È una condizione quotidiana di serenità, dignità e fiducia. È sapere che le istituzioni non sono lontane, ma presenti. E che nessuno, soprattutto tra i più fragili, è lasciato solo. Per questo considero la polizia di prossimità uno dei cardini fondamentali della Sesto Fiorentino che vogliamo costruire: una Polizia Municipale che non sia solo intervento, ma presenza costante sul territorio. Un presidio umano prima ancora che operativo. Un punto di riferimento nei quartieri, nelle strade, nei luoghi di vita reale delle persone. La sicurezza, infatti, non nasce nei momenti di emergenza: nasce prima, nella prevenzione, nell’ascolto, nella capacità di intercettare i segnali di disagio”. Secondo Papa la Polizia municipale, dovrebbe essere “davvero “occhio e orecchio” della città, capace di dialogare con i cittadini, di costruire fiducia, di intervenire prima che le difficoltà diventino problemi più grandi”.

“Una presenza – dice la candidata – che non si limiti al controllo, ma che contribuisca alla coesione sociale. E soprattutto una presenza attenta ai più deboli: agli anziani soli, alle famiglie in difficoltà, ai giovani che cercano spazi sicuri, a chi vive situazioni di fragilità economica o sociale. Una città giusta si riconosce da come protegge chi ha meno strumenti per proteggersi da solo. In questi anni, molti cittadini hanno avvertito una distanza crescente tra la vita quotidiana e le istituzioni. È una distanza che non si colma con le parole, ma con la presenza. Con il contatto diretto. Con la continuità sul territorio. La polizia di prossimità è questo: un ponte tra istituzioni e persone. Un modo per ricostruire fiducia, per rafforzare il senso di comunità, per restituire sicurezza non solo come servizio, ma come relazione. La mia idea di Sesto Fiorentino è una città in cui nessuno si senta invisibile”.