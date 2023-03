Elezioni, Pd: “Se c’è una forza politica che a Campi Bisenzio ha tentato di compattare il fronte progressista, siamo noi”

CAMPI BISENZIO – Una presa di posizione che è anche un modo per rivendicare, almeno dal loro punto di vista, il lavoro fatto fino a oggi in vista delle prossime elezioni amministrative. E’ quella del Partito Democratico campigiano che, in una nota, afferma: “Una forza politica, in città, ha perseguito con generosa sincerità l’obiettivo di […]

CAMPI BISENZIO – Una presa di posizione che è anche un modo per rivendicare, almeno dal loro punto di vista, il lavoro fatto fino a oggi in vista delle prossime elezioni amministrative. E’ quella del Partito Democratico campigiano che, in una nota, afferma: “Una forza politica, in città, ha perseguito con generosa sincerità l’obiettivo di compattare il fronte progressista cittadino, e questa forza politica è il Partito Democratico. Lo ha fatto assumendo un’iniziativa politica costante, invitando le altre forze a incontri pubblici e tavoli di trattativa programmatica. Lo ha fatto negli ultimi 3 anni intensificando l’azione via via che si avvicinavano le elezioni amministrative. L’obiettivo era quello di aggregare, in una proposta politica bella e innovativa, il numero maggiore di forze civiche e partitiche che si riconoscono nei valori del centrosinistra”.

“Lo ha fatto – continua il comunicato – senza imporre un candidato sindaco, né punti programmatici, prendendo posizioni nette e coraggiose sulle questioni che potevano dividere il fronte, producendo un grande sforzo di cambiamento poi reso evidente dal risultato del congresso nazionale con l’elezione di Elly Schlein che a Campi ha raggiunto il 77% tra gli iscritti e il 71% alle primarie aperte. Lo ha fatto perché si potesse aprire una fase nuova e bella, un laboratorio politico innovativo nell’interesse dei cittadini e che guardasse al futuro. Lo ha fatto insieme alle forze civiche di maggioranza e ai compagni di viaggio di Articolo 1”.

“Lo ha fatto – concludono – tenendo tutto aperto anche quando altre forze facevano di tutto per far saltare il fronte progressista, rilanciando comunicati di apertura anche quando mancavano risposte, rifiutando ogni provocazione e offrendo più volte la possibilità delle primarie di coalizione. Tutto questo sembra non bastare. Le forze politiche con cui ci siamo confrontati si stanno assumendo la responsabilità storica di mantenere frammentato il fronte del centro-sinistra in città. Questa responsabilità non ricade, con ogni evidenza, sul Partito Democratico, che resta aperto al contributo di chiunque abbia a cuore i valori del centro-sinistra e il bene della città”.