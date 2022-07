Elezioni politiche: per le candidature il Pd pratese presenta una cinquina di nomi. Domani la “consegna” al segretario regionale Bonafè

PRATO – Anche a Prato iniziano a scaldarsi i motori per la scelta delle candidature in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. E per quanto riguarda il Pd sono cinque i nomi che hanno le maggiori probabilità di essere inseriti nella rosa dei candidabili. La lista sarà consegnata domani, sabato 30 luglio, dal […]

PRATO – Anche a Prato iniziano a scaldarsi i motori per la scelta delle candidature in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. E per quanto riguarda il Pd sono cinque i nomi che hanno le maggiori probabilità di essere inseriti nella rosa dei candidabili. La lista sarà consegnata domani, sabato 30 luglio, dal segretario del Pd pratese, Marco Biagioni, alla segretaria regionale Simona Bonafè e comprende Ilaria Bugetti, Benedetta Squittieri, Simone Faggi, Maria Logli e Andrea Dominijanni (nella foto), imprenditore molto conosciuto anche nella Piana e attuale coordinatore provinciale di Energia Democratica Prato. Cinque nomi che, in in un arco di tempo decisamente ristretto per quello che poteva essere il dibattito politico all’interno del partito, che comunque certificano la presenza di tutte le “anime” che fanno parte del Partito Democratico.

All’inizio della prossima settimana, poi, dovrebbe svolgersi un’assemblea per “dare il la” a un documento con dieci punti programmatici da consegnare al Pd regionale – e di conseguenza a quello nazionale – con la consapevolezza che comunque le varie candidature potrebbero essere modificate anche all’ultimo istante. Sulla carta Bugetti resta la la favorita per una candidatura all’uninominale alla Camera (anche se attualmente è consigliera regionale e dovrà essere chiesta una deroga per potersi candidare) mentre Bendetta Squittieri, assessore al Comune di Prato, sembrerebbe essere quella con più chance per il listino proporzionale. Ma attenzione anche agli altri nomi, molto più di “semplici” outsider. Certo è che il Pd ha già messo in moto la macchina elettorale e il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, ha invitato ufficialmente il segretario nazionale Enrico Letta in città per “tirare la volata”, oltre che al partito, ai candidati dei seggi pratesi.