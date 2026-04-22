Elezioni: Prato Civica Solidale con cinque candidati nella lista Biffoni Sindaco “per una città più equa e inclusiva”

PRATO – In vista delle prossime consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio, Prato Civica Solidale annuncia ufficialmente la propria partecipazione alla coalizione a sostegno del candidato sindaco Matteo Biffoni, nella lista Biffoni Sindaco. “Un progetto – spiegano – che nasce dalla sintesi tra l’esperienza civica, i valori della solidarietà sociale, il cristianesimo progressista e […]

PRATO – In vista delle prossime consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio, Prato Civica Solidale annuncia ufficialmente la propria partecipazione alla coalizione a sostegno del candidato sindaco Matteo Biffoni, nella lista Biffoni Sindaco. “Un progetto – spiegano – che nasce dalla sintesi tra l’esperienza civica, i valori della solidarietà sociale, il cristianesimo progressista e il mondo delle autonomie. L’obiettivo dichiarato è quello di contribuire al governo della città portando una visione che metta al centro la persona, l’inclusione e la modernizzazione sostenibile del territorio”.

Come frutto di un accordo programmatico “volto a rafforzare l’anima civica della coalizione, Prato Civica Solidale presenta cinque profili di rilievo che verranno inseriti all’interno della Lista Biffoni: Mauro Vaiani, Sandra Mugnaioni, Simone Puggelli, Caterina Ramogida e Moreno Sarti. “Nonostante l’integrazione nella lista del sindaco, – spiegano – la componente manterrà una chiara autonomia e identità politica, facendosi portavoce in consiglio comunale di istanze specifiche legate alla partecipazione attiva e alla sussidiarietà. La nostra partecipazione si fonda sulla volontà di ricostruire il senso di comunità. Vogliamo proporre nuovi stili relazionali all’interno dell’amministrazione, dove collaborazione e accoglienza prevalgano sulle logiche di scontro, per rendere Prato una città davvero moderna ed equa. Con questo schieramento, Prato Civica Solidale si propone come il ponte naturale tra le istituzioni e il tessuto sociale della città, portando competenza e sensibilità al servizio del progetto di Matteo Biffoni”.