Elezioni regionali: Diana Kapo candidata per Avs

SESTO FIORENTINO – Inizia da Sesto Fiorentino la campagna elettorale di Diana Kapo, candidata per Alleanza Verdi e Sinistra al Consiglio regionale della Toscana nella circoscrizione Firenze 4 (Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Scandicci, Signa, Lastra a Signa). Giovedì 28 agosto, alle 19,30 presso il ristorante “Il Gustaiolo” (piazza del Mercato 5) Kapo presenterà la propria candidatura a elettrici ed elettori. Seguirà un aperitivo.

Sestese, 39 anni, Diana Kapo è impegnata sul territorio fin dai tempi del liceo nella lotta alle disuguaglianze e nella difesa del territorio e delle persone che ci lavorano. Ha contribuito a fondare Sinistra Italiana, di cui attualmente è segretaria provinciale fiorentina. È stata assessora a Sesto nella prima giunta Falchi, nel 2021 è stata eletta consigliera comunale e nel 2024 consigliera metropolitana di Firenze. Vive a Sesto con il compagno, Jacopo, e col figlio, Alberto; lavora come impiegata amministrativa all’Università degli Studi di Firenze.