Elezioni, sabato 8 Forza Italia presenta il simbolo: nel logo anche Udc, Pli e la lista civica di Brunella Bresci

CAMPI BISENZIO – Forza Italia è pronta a rappresentare, anche in occasione delle elezioni del 14 e 15 maggio prossimi, come spiegato in una nota, “il lievito del centro-destra e a contribuire alla vittoria del candidato sindaco Paolo Gandola, con un simbolo forte e composito che vede, insieme alla bandiera azzurra e la scritta “Berlusconi […]

CAMPI BISENZIO – Forza Italia è pronta a rappresentare, anche in occasione delle elezioni del 14 e 15 maggio prossimi, come spiegato in una nota, “il lievito del centro-destra e a contribuire alla vittoria del candidato sindaco Paolo Gandola, con un simbolo forte e composito che vede, insieme alla bandiera azzurra e la scritta “Berlusconi per Gandola” anche il simbolo dell’Udc, della lista civica Brunella Bresci e del Partito liberale Italiano”. A spiegarne le motivazioni sono Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro, e Paolo Giovannini, coordinatore provinciale di Forza Italia: “Siamo pienamente soddisfatti della lista che abbiamo creato in queste settimane e siamo certi di essere in grado di amministrare la città e questa volta ce la possiamo fare. Stiamo lavorando alacremente e il nostro primo pensiero va al nostro presidente Silvio Berlusconi, tutti noi lo stiamo aspettando per vincere insieme nuove sfide”.

Nel simbolo di Forza Italia, oltre al logo dell’Udc e del Pli con cui già da settimane è attiva la collaborazione, è compreso anche il logo della “Lista civica Brunella Bresci”. “Per me – ha detto Gandola – rappresenta un fatto che mi ha profondamente commosso. Con Brunella Bresci, che oggi si trova a vivere fuori dall’Italia e con cui mantengo un rapporto quasi quotidiano, ho condiviso anni splendidi in consiglio comunale sui banchi dell’opposizione e ho conosciuto pienamente la sua lunga esperienza che l’ha vista indimenticata presidente del Centro Aiuto alla Vita di Campi Bisenzio. Per questo ho apprezzato molto la sua ferma volontà di sostenermi in questa nuova sfida che ci vedrà conquistare il Comune”.

“Ho avvertito tutto ciò come un dovere, – ha spiegato Bresci – dopo avere condiviso con Paolo tanti anni insieme sono certa che stavolta, dopo i mesi del commissariamento, sarà possibile vedere affermarsi l’alternativa grazie a un candidato sindaco che rispecchia in pieno di valori dell’onestà, dell’altruismo, della generosità, del rispetto della dignità di ogni persona oltre a quelli del fare, anzi del saper fare e del buongoverno”. “Sabato 8 aprile alle 10 – conclude Caruso – il simbolo sarà presentato ufficialmente e sarà inaugurata la sede elettorale in via Santo Stefano 104 a Campi Bisenzio”.