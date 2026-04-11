Elezioni. Sforzi a Querceto presenta il programma

SESTO FIORENTINO – Oltre 250 persone hanno partecipato questa mattina alla Casa del popolo di Querceto dove il candidato sindaco Damiano Sforzi ha presentato il suo programma elettorale. Sostenuto dalla coalizione di centrosinistra composta da da Sinistra Italiana, Per Sesto, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, nelle scorse settimane Sforzi aveva avviato una serie di tavoli di discussione su alcuni argomenti cittadini da tradurre poi in programma. Una discussione aperte che ha messo al centro spazi urbani come il Polo scientifico, come area da collegare al resto della città, la Caserma Donati e l’aeroporto. Ai tavoli di discussione anche la scuola, la cultura, il volontariato, lo sport. “Una bellissima sala piena di persone che hanno a cuore il futuro della nostra città, basato su solidarietà, tutela dell’ambiente, sviluppo di qualità e partecipazione” ha commentato Sforzi intervenendo su alcuni punti del programma. “Sono figlio di Sesto di un babbo operaio e di una mamma che vendeva pentole – ha detto Sforzi – vengo dal volontariato”. Sforzi si è detto soddisfatto della presenza di numerose persone che lo hanno seguito prima al cinema Grotta e poi a Querceto.

“Nelle prossime settimane, vogliamo mantenere viva questa grande voglia di politica in città e raccontare idee e progetti. – ha detto il candidato della coalizione di centrosinistra – Ringrazio le cittadine e i cittadini per il grande affetto che mi stanno manifestando e le forze politiche per il supporto ed il lavoro svolto. AVS Sesto Fiorentino, Partito Democratico Sesto Fiorentino, Movimento 5 Stelle Sesto Fiorentino, Per Sesto. Da oggi si parte, Sesto c’è”. Non sono mancati gli interventi sull’aeroporto. “Confermiamo la nostra avversione totale. – ha affermato Sforzi – La battaglia continuerà nelle forme e nei modi come è stata portata avanti fino ad ora e se possibile anche più energicamente”. Altro argomento sul quale si sofferma il programma è la Caserma Donati. “È l’intervento di riqualificazione e di rigenerazione urbana più grande di Sesto, già previsto nel Poc e confidiamo che il ministero della difesa bandisca quest’asta. Noi siamo pronti”. All’interno dell’area della Caserma Donati a Quinto Basso è prevista un’area privata e una pubblica. “La nostra idea – ha detto Sforzi – è quella di accorpare le scuole Ciari e Villa La Fonte”. Sforzi ha poi ricordato che nella coalizione “ci sono forze che abbiamo perso” riferendosi a Ecolò “e altri che abbiamo ritrovato” e qui il riferimento è andato al Movimento 5 Stelle entrato nella coalizione. Non ha risparmiato frecciate alla Lista Civica guidata da Daniele Brunori “l’ex consigliere della Lega – ha detto – che si è trasformato in lista civica con il cravattino rosa”.