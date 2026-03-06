Elezioni. Sinistra Italiana si schiera per Damiano Sforzi

SESTO FIORENTINO – Sinistra Italiana sosterrà la candidatura di Damiano Sforzi a Sindaco di Sesto Fiorentino e lo farà anche nel caso la coalizione dovesse scegliere le primarie. Lo ha deciso, all’unanimità, l’assemblea del gruppo politico sestese che si è tenuta ieri sera. “La scelta di Damiano Sforzi è la naturale prosecuzione del lavoro di […]

SESTO FIORENTINO – Sinistra Italiana sosterrà la candidatura di Damiano Sforzi a Sindaco di Sesto Fiorentino e lo farà anche nel caso la coalizione dovesse scegliere le primarie. Lo ha deciso, all’unanimità, l’assemblea del gruppo politico sestese che si è tenuta ieri sera. “La scelta di Damiano Sforzi è la naturale prosecuzione del lavoro di questi dieci anni con Lorenzo Falchi, di cui è stato vicesindaco e assessore – spiega Giuntini – In questi mesi Sinistra Italiana ha individuato le priorità programmatiche del prossimo mandato e ha cercato al proprio interno e nelle altre forze politiche chi potesse interpretarle nel modo migliore. Damiano Sforzi è la figura che meglio riunisce e rappresenta queste istanze, a partire dal no all’aeroporto e dalla tutela del territorio, e su di lui abbiamo avviato in queste settimane una riflessione ampia e aperta che ha portata alla sintesi di ieri sera”.

“È prioritario sciogliere al più presto il nodo delle primarie – prosegue – Per noi, come per Ecolò e Per Sesto, non ci sono preclusioni e siamo pronti a correrle. Restiamo in attesa di conoscere la volontà del Partito Democratico di cui rispettiamo il dibattito interno, ma dal quale ci aspettiamo attenzione e rispetto per la città e per tutta la coalizione. Le primarie devono essere un momento di partecipazione e confronto serio. Non abbiamo obiettato ai rinvii di queste settimane chiesti dal PD, ma non è possibile attendere oltre: nelle prossime ore ogni forza politica deve assumersi la responsabilità di prendere la propria decisione per permettere a questa coalizione di iniziare a parlare della città che ha in mente per il futuro”.