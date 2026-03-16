Elezioni. Una petizione per chiedere le primarie di centrosinistra

SESTO FIORENTINO – Proseguono gli appelli per queste elezioni amministrative. Questa volta si tratta di un gruppo di 44 cittadini (insegnanti, medici, impiegati, docenti universitari, studenti, attivisti, imprenditrici, pensionati) che chiedono un confronto, quindi le primarie, per scegliere il candidato sindaco. “Dopo essere stato votato il regolamento delle primarie – dicono i firmatari dell’appello – e aver individuato le candidature di Beatrice Corsi (Ecolò), Claudia Pecchioli (Pd), Giulia Barducci (Pd) e Damiano Sforzi (Per Sesto), improvvisamente Pd, Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle hanno annunciato di aver scelto come candidato unico Damiano Sforzi. Noi cittadini di Sesto, in particolare di sinistra, ci troviamo dunque di fronte a un percorso interrotto, totalmente estromessi dalla possibilità di dire la nostra su programmi e candidati. Riteniamo che sia fondamentale invece confrontarsi con coraggio sulla visione di città e di futuro che verrà portata avanti dai candidati sindaco e crediamo che le primarie garantiscano questo confronto. Per questo motivo chiediamo che si facciano le primarie il 12 aprile”.

Secondo i firmatari “non farle significa impoverire il processo democratico di scelta dei propri candidati, appiattire i punti di vista e andare in una direzione diversa dal pluralismo. E questo stride particolarmente in un territorio come quello di Sesto caratterizzato da una società civile attiva, con una coscienza politica matura”. Seguono le 44 firme: Silvia Di Gangi, Chiara Bianchini, Francesca Santoni, Marisa Airoldi, Giulia Arespici, Cristiana Guasti, Michela Caselli, Piergiuseppe Zampetti, Giulia Vangi, Sara Leggio, Lisa Ceccherini, Annamaria Cattani, Roberta Pelagatti, Marco Romito, Rosalba Cellai, Luca Zellini, Matteo Armiento, Sara Damasceni, Virginia Pretolani, Francesco Lotti, Caterina Stefanini, Irene Matera, Fiammetta Battaglia, Gabriele Borselli, Silvia Muzi, Lina Peritore, Silvia Guerriero, Cristiano Paoli, Francesca Atzori, Stefano Berni, Michela Piersanti, Lenina Langerano, Saverio Liuzzi, Maria Meucci, Andrea Bistondi, Ilaria Zucconi, Yuri Volo, Alexandra Vergaro, Enrica Droghetti, Maria Iliana Miliano, Jacopo Baroni, Cinzia Giusti, Elena Uccello, Andrea Bessi.