Eli Lilly: annullo speciale di Poste Italiane per i 65 anni in Italia

SESTO FIORENTINO – In occasione del 65° anniversario della presenza in Italia della Eli Lilly, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale. Lunedì 10 febbraio dalle ore 15.15 alle 17.45 sarà possibile timbrare con il bollo speciale, con la dicitura “Da oltre 65 anni in Italia. Lilly. A medicine company” le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita in via Gramsci 731/733. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Firenze 2. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.