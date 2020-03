Emergenza Covid-19: fai una donazione a sostegno della Pubblica Assistenza di Signa

SIGNA – “Emergenza Covid-19: fai una donazione a sostegno dei nostri soccorritori”: è questo l’appello lanciato dalla Pubblica Assistenza di Signa, in prima linea, così come le altre associazioni del territorio, da mattina a sera. “I volontari della Pubblica Assistenza di Signa – spiegano – sono impegnati 24 ore su 24 a fronteggiare l’emergenza Covid-19: sono in prima linea, rischiando personalmente e senza indugi, per garantire in sicurezza e con professionalità il servizio di emergenza sanitaria 118, compresi trasporti speciali di pazienti Covid, il servizio di trasporto sanitario e il servizio di Protezione civile”. Tutti servizi, aggiungiamo noi, assolutamente da preservare: “Dobbiamo garantire ai nostri soccorritori la massima protezione e la massima sicurezza. La gravissima carenza di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e l’elevato numero di interventi di soccorso costringe la nostra associazione ad acquistare continuamente, e ad alto prezzo, maschere di protezione, tute protettive, guanti, prodotti per la sanificazione e disinfezione. Per questo chiediamo a tutti i cittadini di sostenerci aderendo alla “Campagna soci 2020″ oppure con una donazione”. In che modo? Tramite bonifico bancario sul c/c Banco Fiorentino IBAN IT65G0832538110000000001079 intestato a Pubblica Assistenza Signa ODV,

causale: donazione emergenza Covid-19; con Paypal e carta di credito (per farlo è sufficiente andare sul sito della Pubblica Assistenza di Signa. L’importo raccolto sarà speso per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Sul sito Internet dell’associazione sarà successivamente rendicontato ogni acquisto/spesa, garantendo la piena trasparenza alla finalizzazione delle donazioni ricevute.