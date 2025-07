Emergenza gattini a Lastra a Signa: l’appello degli Stregatti. “In un casolare ne abbiamo trovati 25…”

LASTRA A SIGNA – “Abbiamo recuperato oltre 25 gattini in un casolare nel Comune di Lastra a Signa, in condizioni sanitarie critiche: infestati da pulci, malnutriti, e alcuni con herpes virus felino”: a lanciare l’appello sono gli Stregatti Signa, realtà che da tempo si occupa, a titolo puramente volontario, dei nostri amici a quattro zampe. Un appello che non fa troppi giri di parole: “Servono subito antiparassitari (tipo Adtab,Stronghold, Advantage, Frontline, Nexgard, eccetera), farmaci specifici (antibiotici, colliri, integratori per gattini), cibo umido e secco per cuccioli; aiuto economico per spese veterinarie, visite e terapie, stalli sicuri per la convalescenza. Alcuni non riescono a prendere le medicine: sono troppo piccoli, debilitati, e i farmaci non sono appetibili. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Da soli, non possiamo farcela”. Quindi, chiunque voglia dare una mano, anzi, una zampa concreta, può farlo con una donazione all’Iban IT73 P030 6967 6845 1034 6014 450 – Intesa San Paolo intestato a Gli Stregatti Signa (388 3283698 – glistregatti2023@gmail.com). Inoltre è possibile donare i punti Esselunga alla tessera numero 0490011394722.