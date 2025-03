Emergenza meteo, primi bilanci a Carmignano. Il sindaco: “Mobilitati con tutto le risorse a disposizione”

CARMIGNANO – Un primo bilancio (provvisorio) degli interventi eseguiti, anche perché l’allerta meteo non è terminato, è quello tracciato dal sindaco Edoardo Prestanti e dall’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni. “Il Comune di Carmignano – dice il primo cittadino – è mobilitato fin dal pomeriggio di giovedì, con l’apertura del Coc comunale e con il monitoraggio continuo del territorio, e delle criticità che si sono manifestate all’intensificarsi della perturbazione nel corso della mattinata di venerdì. Abbiamo messo a disposizione le risorse di cui disponiamo, in termini di personale e di mezzi. Chiedendo anche assistenza e soccorso alla Protezione civile regionale, con l’allertamento della squadra mobile regionale”.

Un primo bilancio, ad allerta tuttora in corso, parla di venti dipendenti comunali mobilitati tra operai e tecnici e personale addetto al Centro operativo comunale; di altre venti persone impegnate dal sistema locale di Protezione civile, con tutti i relativi mezzi attrezzati per le situazioni di emergenza; di sette interventi per allagamenti su strade comunali; di nove interventi per la rimozione di frane. I numeri di questi primo bilancio si completano con le quattro idrovore mobilitate, due da 5.000, una da 6.000 e una da 2.500 litri, e con 2.500 sacchi distribuiti.

“E’ un bilancio ancora parziale – aggiunge Prestanti – ma che dà l’idea dello sforzo che abbiamo compiuto e che stiamo compiendo, perché ci sono al momento ancora criticità e situazioni da risolvere. Desidero già da ora ringraziare tutto il personale impegnato in questi giorni e impegnato in queste ore, così come tutta la squadra degli assessori che insieme al sottoscritto ha coordinato le azioni di Protezione civile, compreso il recapito di medicinali e altri tipi di assistenza a famiglie che ne avevano bisogn”. “Desidero infine sottolineare – chiude il sindaco – anche lo sforzo che abbiamo fatto per informare la popolazione, fornendo, soprattutto per la viabilità, notizie in tempo reale”.