FIRENZE – Torna “a farsi sentire” la Prefettura di Firenze dopo la riunione del Centro coordinamento soccorsi di questo pomeriggio. Al momento le maggiori criticità si registrano sull’Autopalio a causa della presenza di ghiaccio fra Tavarnelle e San Casciano (località Bargino). Si registra invece un miglioramento della circolazione sulla rete autostradale e,di conseguenza, i caselli in precedenza chiusi, fra cui Firenze Nord, sono stati riaperti. La Protezione civile della Città metropolitana ha disposto sul territorio di competenza il transito dei mezzi spargisale, non risultano centri abitati isolati e non state comunicate, come si legge in una nota, situazioni di rischio per le persone. “Le precipitazioni nevose si attenueranno nelle prossime ore, ma il Centro coordinamento soccorsi continuerà a monitorare la situazione”.
Emergenza neve, le maggiori criticità sull’Autopalio. Ghiaccio, mezzi spargisale in azione
