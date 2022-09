Emiliano Fossi: “La provincia è l’ultima frontiera: o il centro-sinistra riparte da qui, o non riparte affatto…”

CAMPI BISENZIO – Si è affidato a un post su Facebook, in attesa di quelle che dovrebbero essere le dichiarazioni ufficiali, l’ex sindaco di Campi, Emiliano Fossi, che, nonostante il risultato non particolarmente positivo del suo partito, approda a Roma grazie alle 108.673 preferenze ottenute nel Collegio della provincia di Firenze. “Siamo l’ultima frontiera. Qui il centro-sinistra ha conquistato il vantaggio più ampio d’Italia in un collegio uninominale di provincia. È il segno di un modello che funziona anche fuori dai grandi capoluoghi. Ma non basta. Non basta affatto e sono il primo a dirlo, nonostante la gratitudine sincera per l’elezione e il senso di responsabilità che porto con me. Perché il centro-sinistra riparte da qui o non riparte affatto. Dalla dignità profonda della provincia, che è anche lo specchio di dove va l’Italia. Dalle comunità che vivono fuori dai grandi capoluoghi e dai loro bisogni, che sono unici e importanti. La provincia di Firenze insegna che per il bene delle persone dobbiamo ricominciare dai grandi valori che ci legano e metterli a terra. Portarli nella società, proprio dove le difficoltà del periodo colpiscono con più forza. È qui la casa del centrosinistra della solidarietà e della giustizia, ben prima che altrove”.