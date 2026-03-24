Enel, “lavori alla cabina primaria Camporella, ma nessun ampliamento”

SESTO FIORENTINO – Nessun ampliamento della cabina primaria di E-Distribuzione in Camporella, lo rende noto una l’azienda riferendosi ai lavori in corso alla cabina primaria già esistente in zona Camporella. E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, fa sapere che “non si tratta di un ampliamento della cabina primaria, bensì di un repowering che consentirà di efficientare l’impianto sia da un punto di vista tecnologico che ambientale e di sicurezza”. Come già fatto alcuni anni fa per la parte in ingresso di alta tensione, E-Distribuzionesta sostituendo tutta la sezione di media tensione con nuove apparecchiature smartizzate di ultima generazione che ottimizzeranno il funzionamento della cabina e miglioreranno il servizio elettrico per i cittadini, nonché per le aziende e gli esercizi commerciali del territorio.

Il progetto è legato anche a progettualità PNRR, e, aggiunge E-Distribuzione “non aggiunge niente ma sostituisce e migliora l’esistente”. “Le ‘cabine primarie’ – spiega la nota di E-Distribuzione – sono uno snodo fondamentale del sistema elettrico in quanto costituiscono l’elemento infrastrutturale di interfaccia fra la rete di trasmissione nazionale in alta tensione e le reti di distribuzione in media e bassa tensione e, pertanto, possono essere considerate come una sorta di porta d’ingresso e di scambio dell’energia elettrica per le città. Non si tratta di centrali di produzione, ma di impianti di trasformazione e distribuzione dell’energia, che quindi non emettono emissioni e da cui escono dorsali elettriche di media tensione completamente interrate. Le attività in corso a Sesto Fiorentino, esclusivamente nel perimetro di cabina esistente, vengono svolte con un’attenzione particolare all’innovazione, alla sostenibilità e al decoro urbano”.