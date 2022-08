Enrico Rossi candidato per le politiche a Siena e Grosseto: il Pd signese “applaude” la scelta del partito

SIGNA – Ufficializzate tutte le candidature del Partito Democratico alle politiche del 25 settembre, è il segretario del Pd signese, Federico La Placa, a commentare quella dell’attuale assessore allo sviluppo economico del nostro Comune, Enrico Rossi, nel Collegio di Siena e Grosseto. “Martedì 16 agosto – dice La Placa – la Direzione nazionale del Partito Democratico ha individuato i nomi dei candidati che si sfideranno in Toscana alla Camera e al Senato. Enrico Rossi si candiderà ufficialmente nel Collegio uninominale di Siena e Grosseto alla Camera dei Deputati, un collegio territorialmente molto grande e non più scontato nel risultato come in passato, viste anche le sconfitte subite dal centrosinistra a Siena e Grosseto. Il Partito Democratico di Signa esprime grande soddisfazione per la scelta ricaduta sull’ex presidente della Regione Toscana e oggi assessore del nostro Comune. Soddisfazione, perché la sua esperienza, siamo convinti, sarà la migliore garanzia per le istanze di quei territori e farà fare, alla coalizione e al nostro partito, un ottimo risultato alle prossime elezioni del 25 settembre”.

“Enrico Rossi – aggiunge La Placa – ha cominciato la sua avventura qui a Signa subito dopo le elezioni regionali del 2020, mantenendo il ruolo di membro effettivo del Comitato europeo delle Regioni (CoR); ha lavorato, fin da subito, per la realizzazione del nuovo ponte tra Signa e Lastra a Signa, per risolvere il problema annoso del rischio idraulico nel nostro Comune, per avviare il percorso di allargamento della nostra zona industriale, in ultimo, ma non meno importante, per l’Ospedalino per le cure intermedie in via Ferroni. Se Enrico Rossi verrà eletto potrà continuare il suo impegno su questi temi nella giunta di Giampiero Fossi, in quanto non esistono incompatibilità a ricoprire entrambi i ruoli. Auguriamo quindi a Rossi un grande in bocca al lupo per le prossime elezioni e, al tempo stesso, ci sforziamo di comprendere il senso delle dichiarazioni del coordinatore e del capogruppo di FdI, Marco Colzi e Vincenzo De Franco, i quali ritengono che l’accettazione da parte dell’assessore Rossi della candidatura in Parlamento sia da leggersi come uno scollamento dal nostro territorio: proprio lui, De Franco, che nel 2018 si candidò per il consiglio comunale di Campi Bisenzio, nel 2019 si candidò come sindaco a Signa e nel 2020 si candidò in Consiglio regionale con la Lega, salvo poi cambiare partito dopo l’ennesimo risultato negativo”.