Enrico Rossi sarà assessore a Signa: la “conferma” in un’intervista

SIGNA – In una lunga intervista rilasciata oggi dal presidente uscente della Regione Toscana, Enrico Rossi, al quotidiano “Il Tirreno”, oltre a una corposa parte sulle questioni risolte e sui tavoli ancora aperti della Regione stessa, è arrivata la conferma, seppur “indiretta”, di un suo futuro come assessore nel Comune di Signa. Incarico di cui si parla da tempo, non solo nel nostro Comune, e che dovrebbe diventare ufficiale dopo la nomina di Eugenio Giani come nuovo presidente, con l’ufficializzazione che dovrebbe avvenire fra qualche giorno. “Intanto porterò avanti l’impegno in Europa (come vice-presidente del gruppo socialista al Comitato delle regioni europee), – dice Rossi fra le altre cose nell’intervista – che posso mantenere grazie al’incarico di assessore a Signa. L’assessorato mi consente di stare in Europa, centro di elaborazione politica, ma anche di ritornare a capire cosa c’è nel mondo dei comuni, senza mediazione”.