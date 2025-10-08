Entra nel vivo a Signa la Scuola di teatro del centro iniziative teatrali: tutti i corsi aperti

SIGNA – Ospitata in Salablu, la scuola di teatro è pronta a diventare realtà per Signa. In questi giorni si stanno svolgendo infatti le prove dello spettacolo “La magnifica avventura”, da Molière, ma sono partite anche le prime lezioni dei nuovi corsi le cui iscrizioni sono tuttora aperte. “L’apertura delle attività in Salablu – si […]

SIGNA – Ospitata in Salablu, la scuola di teatro è pronta a diventare realtà per Signa. In questi giorni si stanno svolgendo infatti le prove dello spettacolo “La magnifica avventura”, da Molière, ma sono partite anche le prime lezioni dei nuovi corsi le cui iscrizioni sono tuttora aperte. “L’apertura delle attività in Salablu – si legge in una nota – rappresenta un passo importante per tutta la comunità signese: uno spazio che si fa laboratorio permanente di crescita e creatività. Il Comune di Signa ha accolto con grande soddisfazione il rinnovato impegno del Centro Iniziative Teatrali, in un luogo che si trasforma così in spazio vivo, aperto e creativo, capace di accogliere persone di tutte le età. E continuerà a sostenere con convinzione ogni progetto che valorizzi il patrimonio culturale, favorisca l’accesso all’arte e contribuisca a rendere Signa una città sempre più viva, accogliente e consapevole del proprio valore”.

Corso per adulti

Aperto a tutti, è un luogo di incontro e scambio per esprimersi, conoscersi e crescere insieme. Il programma didattico ha come fondamento il metodo M.O.R (Metodo dell’obiettivo relazionale) che parte dalla ricerca realizzata dal maestro e regista Raul Serrano (Accademia Teatrale di Buenos Aires) sul metodo delle azioni fisiche e ha come presupposto fondamentale la partecipazione criticamente attiva dell’allievo al quale offre gli strumenti per analizzare i comportamenti scenici.

Grammatica dell’attore – Adulti primo livello

Gli allievi imparano a conoscere la propria identità espressiva attraverso un “training psicofisico” e i meccanismi dell’improvvisazione attraverso il metodo M.O.R (Metodo dell’obiettivo relazionale). Un percorso creativo per la cura del sé che risveglia i nostri sensi – Stimola la mente – Nutre il tuo spirito – Rigenera il tuo fisico. Alla fine dell’anno gli allievi si presentano al pubblico con un saggio-spettacolo per una verifica di quanto sperimentato.

Corsi per bambini e ragazzi – Piccoli principi (età 6-9 anni)

Il laboratorio è aperto a tutti i bambini che intendono avvicinarsi al mondo del teatro in modo ludico e creative. Il laboratorio li guida alla percezione del proprio corpo e della relazione con lo spazio e con gli altri. I giochi-esercizi sollecitano i desideri, le emozioni, l’immaginario e la fantasia, elementi fondamentali del linguaggio teatrale, e giocano un ruolo importantissimo sostenendo il bambino nel suo processo di crescita. Il percorso condurrà alla messa in scena di un saggio-spettacolo finale.

Capitani coraggiosi (età 10-13 anni)

Questo laboratorio è soprattutto un percorso attraverso il quale i bambini e ragazzi imparano a comunicare, a conoscere, utilizzando le tecniche teatrali. Attraverso il gioco teatrale si svilupperanno le attitudini creative in tutta libertà e si conosceranno nuovi linguaggi teatrali. Il percorso condurrà alla messa in scena di un saggio-spettacolo finale.

La compagnia dei giovani (over 14)

Il laboratorio è un viaggio che condurrà alla conoscenza del collettivo e alla presa di coscienza della propria identità espressiva e gestuale. Attraverso la tecnica dell’improvvisazione scopriremo e potenzieremo le singole capacità espressive alla ricerca del rapporto con l’altro. La creazione dello spettacolo finale sarà il frutto del materiale prodotto all’interno del laboratorio teatrale e vedrà tutti partecipi dell’atto creativo.