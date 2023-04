Entro il 30 aprile la presentazione delle proposte per la promozione della lettura

CALENZANO – C’è tempo fino al 30 aprile per presentare le proposte al Comune di Calenzano per la promozione della lettura. L’avviso per la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di raccogliere proposte progettuali finalizzate alla promozione della lettura e della biblioteca e in generale alla promozione culturale (arte, musica, teatro) sia per adulti che […]

CALENZANO – C’è tempo fino al 30 aprile per presentare le proposte al Comune di Calenzano per la promozione della lettura. L’avviso per la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di raccogliere proposte progettuali finalizzate alla promozione della lettura e della biblioteca e in generale alla promozione culturale (arte, musica, teatro) sia per adulti che per bambini e/o per gruppi scolastici (dalla scuola dell’infanzia alla scuola media inferiore), da effettuare nel periodo primavera/estate 2023. Informazioni sul sito Internet del Comune.