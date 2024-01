Epifania e primo week end del 2024: musei aperti e ingressi gratuiti a Firenze

FIRENZE – Porte aperte per i luoghi della cultura di Firenze e visite gratuite inaugurano il primo week end del nuovo anno, che corrisponde anche con la festa dell’Epifania. Il Ministero della cultura ha comunicato infatti che durante le festività, compresa appunto l’Epifania, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali resteranno fruibili su tutto il territorio nazionale. Cittadini e turisti potranno quindi visitare le strutture che rimarranno aperte nei consueti orari di apertura e su prenotazione, dove previsto. Dopo un’affluenza di 231.252 persone registrata lo scorso novembre 2023, ritorna domenica 7 gennaio l’appuntamento con “Domenica al museo”, iniziativa promossa dal Ministero della cultura che ogni prima domenica del mese consente l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. I luoghi accessibili gratuitamente a Firenze saranno: Galleria dell’Accademia, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli, Museo Nazionale del Bargello, Cappelle Medicee, Museo Archeologico Nazionale, il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi e le quattro Ville medicee della Direzione regionale musei della Toscana: Petraia, il Giardino di Castello, Villa Medicea di Cerreto Guidi con Museo Storico della Caccia e del Territorio e il Parco di Villa il Ventaglio.

Proprio in quest’ultima, alle 15, è in programma una visita guidata gratuita con il direttore Lorenzo Sbaraglio, alla scoperta di scorci panoramici della città lungo sentieri e vialetti, con piccole soste e tappe lungo il viale disegnato dall’architetto fiorentino Giuseppe Poggi, che qui anticipò le soluzioni poi adottate per il celebre Viale dei Colli. (ritrovo in cima al Viale del Parco, prenotazione all’ingresso o telefonando allo 055 580283 in orario di apertura). Nel salone della villa medicea di Cerreto Guidi si potranno ammirare invece i preziosi arazzi medicei raffiguranti le Quattro Stagioni tessuti da incisioni di Giovanni Stradano parte della serie di sei panni dedicata a “Le Quattro stagioni e i Carri del Sole e della Notte”, tessuti dall’Arazzeria Medicea tra il 1632 e il 1637. Inoltre, solo sabato 6 gennaio, sarà aperto al pubblico il Museo di San Marco dove, per il V centenario della canonizzazione, saranno esposti il busto di Sant’Antonino attribuito a Baccio da Montelupo e la tela di Piero del Pollaiolo “Sant’Antonino ai piedi del Crocifisso” restaurata grazie al sostegno di Friends of Florence.

Sara Coseglia