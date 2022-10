Erano in servizio ai seggi a San Mauro e hanno lasciato un messaggio per gli alunni sulla lavagna della scuola: la Questura li ringrazia così

SESTO FIORENTINO – Subito dopo le elezioni del 25 settembre scorso vi avevamo raccontato la bella storia relativa alla scuola elementare di San Mauro a Signa, che ospitava le sezioni 16 e 17 dei seggi. Le custodi della scuola, infatti, una volta tornate al lavoro per rimettere in ordine in vista delle riprese delle lezioni, […]

SESTO FIORENTINO – Subito dopo le elezioni del 25 settembre scorso vi avevamo raccontato la bella storia relativa alla scuola elementare di San Mauro a Signa, che ospitava le sezioni 16 e 17 dei seggi. Le custodi della scuola, infatti, una volta tornate al lavoro per rimettere in ordine in vista delle riprese delle lezioni, avevano trovato sulla lavagna un messaggio scritto con il gesso da parte degli agenti di Polizia che erano stati in servizio all’interno dell’istituto (https://www.piananotizie.it/cari-bambini-grazie-di-averci-ospitato-ai-seggi-di-san-mauro-gli-agenti-di-polizia-lasciano-un-messaggio-sulla-lavagna/). E oggi, data in cui ricorre la “Giornata internazionale del sorriso”, la Questura di Firenze ha voluto ringraziarli pubblicamente con un post sulla propria pagina Facebook: “Vi mostriamo il sorriso di due nostri agenti, protagonisti di una gradita sorpresa ai bambini della scuola di San Mauro a Signa. “Cari bambini, grazie di averci ospitato. Ricordate sempre che siete la nostra speranza e il nostro futuro. Studiate, obbedite e abbiate fiducia nei vostri insegnanti e genitori, perché vi amano. Coraggio. Con affetto, i vostri amici della Polizia di Stato”…”. Queste le parole lasciate sulla lavagna dagli agenti che prestano il loro servizio presso il Commissariato di Sesto Fiorentino, dopo aver terminato le operazioni elettorali. Parole “con cui hanno salutato gli alunni della scuola che li ha ospitati come sede di seggio, – si legge nel post – donando loro tanta gioia e tanti sorrisi”.