SESTO FIORENTINO – Un’area a sfalcio ridotto dove raccogliere le erbe spontanee e commestibili nel Parco dell’Oliveta. L’area di “erbi boni” della tradizione popolare sarà inaugurata domani 15 novembre. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale insieme al Gruppo Micoecologico Sestese, all’associazione CCCQ di Calenzano e alla Pro Loco di Sesto Fiorentino. L’appuntamento è per le 15,30 alla Casa del Guidi dove sarà possibile visitare l’aiuola di erbe classificate realizzata nel resede della colonica; alle 16 si terrà una passeggiata nel Parco dell’Oliveta fino all’area destinata alla raccolta delle erbe, dove sarà scoperto il pannello illustrativo.
“Erbi boni”, al parco dell’Oliveta un’area per le erbe spontanee
