“Erbi boni”, al parco dell’Oliveta un’area per le erbe spontanee

SESTO FIORENTINO – Un’area a sfalcio ridotto dove raccogliere le erbe spontanee e commestibili nel Parco dell’Oliveta. L’area di “erbi boni” della tradizione popolare sarà inaugurata domani 15 novembre. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale insieme al Gruppo Micoecologico Sestese, all’associazione CCCQ di Calenzano e alla Pro Loco di Sesto Fiorentino. L’appuntamento è per le 15,30 […]

SESTO FIORENTINO – Un’area a sfalcio ridotto dove raccogliere le erbe spontanee e commestibili nel Parco dell’Oliveta. L’area di “erbi boni” della tradizione popolare sarà inaugurata domani 15 novembre. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale insieme al Gruppo Micoecologico Sestese, all’associazione CCCQ di Calenzano e alla Pro Loco di Sesto Fiorentino. L’appuntamento è per le 15,30 alla Casa del Guidi dove sarà possibile visitare l’aiuola di erbe classificate realizzata nel resede della colonica; alle 16 si terrà una passeggiata nel Parco dell’Oliveta fino all’area destinata alla raccolta delle erbe, dove sarà scoperto il pannello illustrativo.