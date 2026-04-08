Esce di casa e non torna, l’appello di conoscenti e familiari

PRATO – Dalle 19.15 di ieri, martedi 7 aprile, non si hanno notizie di Giuliano Arcaleni: l’uomo abita a Prato e l’ultima volta è stato visto dalle telecamere Ztl nel centro di Pistoia a a bordo della sua auto, una Opel Crossland targata FX682VG. Probabilmente in stato confusionale, a chiunque lo trova chiede di contattare […]

PRATO – Dalle 19.15 di ieri, martedi 7 aprile, non si hanno notizie di Giuliano Arcaleni: l’uomo abita a Prato e l’ultima volta è stato visto dalle telecamere Ztl nel centro di Pistoia a a bordo della sua auto, una Opel Crossland targata FX682VG. Probabilmente in stato confusionale, a chiunque lo trova chiede di contattare le forze dell’ordine che comunque sono già state informate così come è già stata fatta denuncia di scomparsa. Chiunque sia in grado di fornire notizie può telefonare ai numeri 3357269916 – 3335643720.