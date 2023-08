Escursioni in bike: ecco cosa mettere nello zaino. I consigli del CAI di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Sono queste giornate estive per molti dedicate alle escursioni. Oltre al piacere di camminare a Monte Morello, c’è anche il divertimento di pedalare su una bike e alla scoperta di sentieri sfidando salite e discesa. Il CAI di Sesto Fiorentio ci spiega cosa deve contenere lo zaino di un cicloescursionista.

Ecco i consigli del CAI e buona escursione

“Inseriamo nello zaino il kit di riparazioni per la nostra mtb mountain bike (camera d’aria, mastice con toppe, cacciagomme, attrezzo multiuso e flaconcino di lattice monouso se abbiamo le ruote tubeless, pompa compatta, smaglia catena, falsamaglia/spezzone di catena importante se la nostra mtb è dotata di 10 rapporti la falsa maglia e spezzone di catena devono essere di 10 rapporti) il kit di primo pronto soccorso contenente ( guanti in lattice, salviette disinfettanti, garza sterili. Benda in garza, cerotto a nastro, telo termico e forbici) ricordando che non possiamo somministrare farmaci. Un coltellino, fischietto, un accendino, una candela, luce frontale, batterie cariche di riserva e dei fogli di giornali. Evitiamo di inserire nello zaino oggetti fragili, in caso di caduta potrebbero rompersi e ferire la schiena, pensiamo piuttosto a sistemare nello zaino le cose più morbide come l’abbigliamento di ricambio a contatto con la schiena in modo che lo zaino si trasformi anche in una valida protezione per la schiena in caso di caduta”.