Estate Anziani tra gite e soggiorni diurni

CALENZANO – Al via l’Estate Anziani a Calenzano, il programma di iniziative per la terza età, con gite di una giornata al mare e in montagna a luglio e, nel mese di agosto, il soggiorno diurno all’ex scuola Regina Margherita a Le Croci. Le gite, il cui programma è promosso dall’Associazione comunale Anziani in collaborazione con il Comune di Calenzano e la Società della Salute, inizieranno martedì 4 luglio con un’escursione e visita alle cave di marmo a Campocecina di Carrara. Previsto il pranzo al rifugio.

I sabati 8, 15, 22 e 29 luglio tornano le giornate al mare con pranzo alla struttura per ferie “Le Gorette”.

Martedì 11 luglio visita a Castelnuovo Garfagnana al Ponte del Diavolo e alle Marmitte dei Giganti con pranzo a un ristorante locale. Martedì 18 luglio gita a Palazzuolo sul Senio al Museo archeologico e contadino, con pranzo in agriturismo. Martedì 25 luglio camminata dall’Eremo a Camaldoli con pranzo al convento.

La partenza per tutte le gite è alle ore 8 da piazza De André, sede dell’associazione Anziani. Le gite in montagna prevedono escursioni, non obbligatorie, su sentieri che richiedono scarpe ed equipaggiamento adeguati. Il costo è di 25 euro per le gite al mare e 30 euro per quelle in montagna. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Associazione Anziani Calenzano, tutti i giorni feriali dalle ore 16 alle ore 18, tel. 055 8877004.

Ad agosto torneranno i soggiorni diurni all’ex scuola Regina Margherita a Le Croci e per quattro settimane sono previste attività ludico-ricreative organizzate dai volontari dell’Associazione comunale Anziani di Sesto Fiorentino in collaborazione con l’Associazione Anziani di Calenzano, con pranzo in un ristorante locale. Previsto anche il trasporto con pulmino per raggiungere la struttura. Per informazioni, rivolgersi all’Associazione Anziani.

“Ringraziamo le associazioni e la Sds per la conferma di Estate anziani – commenta l’assessore alle Politiche sociali Stefano Pelagatti – che vuole offrire alla terza età delle occasioni di svago ma soprattutto di socialità.Sappiamo che i mesi estivi possono essere difficili e lunghi per gli anziani che, anche per il caldo, tendono a chiudersi in casa, quindi iniziative come queste sono davvero utili a non isolarsi e a creare o mantenere nuove o vecchie relazioni”.