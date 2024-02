Europa Verde-Verdi Firenze: “La polemica sull’aeroporto? Inutile e strumentale”

FIRENZE – “Da un po’ di tempo assistiamo, abbastanza attoniti, a una discussione a tratti surreale sull’aeroporto di Peretola, che è tornato a essere tema centrale della campagna elettorale per le amministrative di Firenze, ancor più dopo il parere della Sottocommissione VIA rilasciato nei giorni scorsi. È evidente che si tratti di una discussione inutile e […]

FIRENZE – “Da un po’ di tempo assistiamo, abbastanza attoniti, a una discussione a tratti surreale sull’aeroporto di Peretola, che è tornato a essere tema centrale della campagna elettorale per le amministrative di Firenze, ancor più dopo il parere della Sottocommissione VIA rilasciato nei giorni scorsi. È evidente che si tratti di una discussione inutile e anche strumentale”: a dirlo è Egidio Raimoindi, coportavoce Europa Verde-Verdi Firenze.

“Inutile – aggiunge Raimondi – perché il tema è nazionale, e semmai regionale, e chiunque amministrerà Firenze a questo punto non potrà incidere molto. E poi perché, con il parere del Ministero, se ne riparlerà se va bene tra qualche anno. Nel frattempo un aeroporto c’è e ne va migliorato l’impatto con tutte quelle necessarie mitigazioni che vadano incontro alle giuste aspettative degli abitanti di Peretola e di Brozzi, e minimizzino gli effetti che già ora i voli producono su quel quadrante di città. Oltre alla questione della messa a sistema con il Galilei di Pisa, per altri scali gestiti da un unico gestore, superando campanilismi che non hanno più senso nel terzo millennio”.

“Firenze ha già ora una quantità di questioni serie aperte su cui bisogna lavorare ed è su questo che ci piacerebbe ci si concentrasse ora, visto che siamo chiamati a eleggere chi amministrerà la città per i prossimi 5 anni, – conclude Raimondi – ci sono partite importanti sulla vivibilità sulla sostenibilità, dallo sviluppo Green all’uso delle intelligenze e dei talenti, alla viabilità e così via dicendo, che impattano molto più concretamente sulla vita dei cittadini e di cui ci sembra che finora, forse in maniera strumentale, si sia parlato poco. Preferendo concentrarsi su ballon d’essai che magari fanno avere qualche titolo di giornale in più, ma che certo non migliorano la vita dei cittadini o le prospettive di Firenze”.