Eventi dedicati a Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena Granduca di Toscana

CALENZANO – Quattro appuntamenti dedicati a Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena Granduca di Toscana a 260 anni dal suo insediamento, sono stati organizzati dal Comune di Calenzano con il contributo della Regione Toscana. Sabato 8 novembre alle 10, l’apertura sarà con una passeggiata a Travalle e al podere Montisi, alla scoperta delle riforme leopoldine sul grano, a cura dello storico Fabrizio Trallori. Il ritrovo dei partecipanti è alla passerella pedonale di via delle Bartoline, lato Travalle; consigliato abbigliamento da camminata con scarpe comode. Prenotazione obbligatoria all’ufficio Cultura del Comune di Calenzano ai numeri 0558833292 – 448 (massimo 30 partecipanti). Mercoledì 19 novembre alle 18, nella sala consiliare del Municipio in piazza Vittorio Veneto, si terrà un approfondimento sulle riforme volute dal Granduca e gli effetti sulla società toscana dell’epoca, a cura di Giovanni Cipriani, fino al novembre 2019 professore associato di Storia Moderna presso il Dipartimento di Studi storici, archeologici, geografici, artistici e dello spettacolo dell’Università degli Studi di Firenze. Ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Venerdì 21 novembre alle 21 lo spettacolo teatrale, “Per la Misericordia di Dio. Pietro Leopoldo: il Granduca riformatore”, di e con Roberto Salemi a cura de La Macchina del Suono, a Officina Civica (via Petrarca 180); ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Infine, ci sarà l’occasione di assistere a una “Intervista impossibile di Anne Marie du Boccage a Pietro Leopoldo”, venerdì 28 novembre, a cura dello storico calenzanese Fabrizio Trallori, in collaborazione con la compagnia teatrale “Provvisori 23”. Alle 10, l’evento sarà riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo di Calenzano; alle 21 evento aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, alla biblioteca CiviCa.