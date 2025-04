Ex Gkn, Campi a Sinistra: “Sabato in piazza per una lotta che non può finire”

CAMPI BISENZIO – “Sabato in piazza per una lotta che non può finire”: a dirlo è il gruppo consiliare Campi a Sinistra, che sarà presente alla manifestazione di sabato 5 aprile in difesa della vertenza, “una battaglia simbolo contro le delocalizzazioni e la crisi industriale italiana. A partire dalle 18, il corteo partirà dal presidio […]

CAMPI BISENZIO – “Sabato in piazza per una lotta che non può finire”: a dirlo è il gruppo consiliare Campi a Sinistra, che sarà presente alla manifestazione di sabato 5 aprile in difesa della vertenza, “una battaglia simbolo contro le delocalizzazioni e la crisi industriale italiana. A partire dalle 18, il corteo partirà dal presidio Gkn per raggiungere il centro di Campi Bisenzio, con l’obiettivo di ribadire la necessità di un intervento pubblico per salvare lo stabilimento e garantire un futuro ai lavoratori coinvolti. La procedura di licenziamento collettivo aperta dalla proprietà è un attacco inaccettabile a chi lotta da anni per un’alternativa concreta. Dopo l’approvazione della Legge regionale, il piano di reindustrializzazione dal basso è ancora fermo: noi continueremo a mobilitarci perché venga attuato il prima possibile”. La giornata si concluderà con una cena di solidarietà alle 20 presso il Circolo Arci Rinascita “per sostenere attivamente chi sta portando avanti questa vertenza. Campi a Sinistra invita quindi tutti a partecipare: la lotta della ex Gkn è una battaglia che riguarda il futuro del nostro territorio e dell’intero Paese”.