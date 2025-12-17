CAMPI BISENZIO – “Il consorzio pubblico non è lo strumento giusto per risolvere crisi industriali nate anni fa. Rischia piuttosto di diventare una sovrastruttura burocratica che consuma denaro pubblico senza produrre sviluppo né reale occupazione, senza un reale progetto industriale”: si è espresso così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Claudio Gemelli commentando l’atto di nomina del revisore contabile unico del Consorzio di sviluppo industriale della Piana fiorentina. “Sembra più il tentativo della sinistra – ha aggiunto – di creare un laboratorio politico che addirittura parla di espropri di aziende ed estromette i proprietari delle strutture. Il consorzio rappresenta il fallimento delle politiche industriali della Regione Toscana, un modo sbagliato per provare a mettere una pezza”.
Ex Gkn, Gemelli (FdI): “Il Consorzio pubblico è il fallimento delle politiche industriali della Regione”
