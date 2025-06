Ex Gkn, il Collettivo di fabbrica rilancia: “Avanti con la realizzazione del Consorzio industriale pubblico

CAMPI BISENZIO – In tanti hanno preso parte giovedì sera all’assemblea di supporto alla vertenza della ex Gkn. Tante persone del territorio, delegazioni da Milano e Bologna, associazioni, movimenti, sindacati, “hanno voluto portare – si legge in una nota – la propria solidarietà alla fabbrica in vertenza da ormai 4 anni, dopo l’annuncio della richiesta […]

CAMPI BISENZIO – In tanti hanno preso parte giovedì sera all’assemblea di supporto alla vertenza della ex Gkn. Tante persone del territorio, delegazioni da Milano e Bologna, associazioni, movimenti, sindacati, “hanno voluto portare – si legge in una nota – la propria solidarietà alla fabbrica in vertenza da ormai 4 anni, dopo l’annuncio della richiesta di sgombero da parte del tribunale. L’elenco non è facile da fare: Comitato Centrale della Fiom, Cgil Lombardia, ADL Cobas, Cobas Lavoro Privato, Sudd Cobas, Sial Cobas, molte sezioni dell’Anpi, la Rete No Decreto Sicurezza e tante persone che partecipano all’azionariato popolare”.

Il Collettivo di fabbrica, inranto, continua a chiedere la reindustrializzazione del sito: “Il Consorzio c’è e sta iniziando a prendere forma. Ci attendiamo notizie ulteriori a giorni. Il nostro piano di reindustrializzazione e il Consorzio sono gli unici strumenti sul piatto per tornare a lavorare e per evitare una speculazione immobiliare che è già in atto. Mercoledì mentre la notizia dello sgombero teneva banco, la cooperativa Gff teneva a sua volta un incontro di approfondimento al Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Bologna, organizzato da Ora (Officine della Ricerca per l’Ambiente), dove è stato esposto di fronte al pubblico e agli stessi ricercatori del Cnr, il piano industriale e tutto il metodo per raggiungerlo, con la solidarietà dello stesso Cnr ai precari in lotta per le stabilizzazioni”.

Pagare tutto il dovuto ai lavoratori, pubblica utilità sulla fabbrica, intervento del Consorzio pubblico, ricreare tutti i posti di lavoro, fabbrica socialmente integrata e reindustrializzazione ecologica e dal basso: questi temi per i due giorni di mobilitazione lanciati (11 e 12 luglio). Per la sera dell’11 è in programma un concerto in piazza Poggi per il quarto anniversario della chiusura – avvenuta il 9 luglio 2021 – con ospiti Bandabardò in quartetto, Piero Pelù, i rapper Tenore, Sakatena, Mauras e Dj Mars, gli Arpioni, Ejent Spleen e Espana Circo Este. Mentre il 12 si svolgerà l’assemblea popolare aperta degli azionisti della GFF – nome della futura cooperativa degli ex lavoratori Gkn.