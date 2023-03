Ex Gkn, manifestazione del 25 marzo: aderisce anche l’USB Confederazione della Toscana

CAMPI BISENZIO – USB Confederazione della Toscana aderisce e “parteciperà alla manifestazione del 25 marzo indetta dal Collettivo di fabbrica ex Gkn con concentramento alle 14 in viale Guidoni angolo via Forlanini a Firenze. Non possiamo restare indifferenti di fronte a centinaia di operai, che da mesi non percepiscono più lo stipendio e si trovano di fronte a […]

CAMPI BISENZIO – USB Confederazione della Toscana aderisce e “parteciperà alla manifestazione del 25 marzo indetta dal Collettivo di fabbrica ex Gkn con concentramento alle 14 in viale Guidoni angolo via Forlanini a Firenze. Non possiamo restare indifferenti di fronte a centinaia di operai, che da mesi non percepiscono più lo stipendio e si trovano di fronte a un bivio decisivo rispetto a una vertenza che va avanti ormai da oltre un anno. Ci uniamo alla lotta degli operai della ex Gkn per contrastare i licenziamenti selvaggi, in difesa del salario di tutte le lavoratrici e i lavoratori e per chiedere un vero e concreto progetto di reindustrializzazione del sito centrato su un intervento pubblico dello Stato. Vale sul piano generale, così come su quello locale. Servono investimenti, politiche industriali serie, ma soprattutto serve un intervento pubblico diretto laddove si presentino condizioni industriali tali da garantire la ripresa produttiva”.