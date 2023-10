Ex Gkn-Qf, Fiom: “La Cooperativa Gff chieda la convocazione del tavolo al Mimit”

FIRENZE – “Apprendiamo dagli organi di stampa dell’incontro avvenuto nella giornata di ieri fra Mimit e Regione Toscana in merito alla vertenza QF-ex Gkn e riteniamo positivo che il Governo abbia dato la disponibilità a esaminare approfondire il piano industriale della Cooperativa Gff e sollecitiamo quest’ultima a chiedere tempestivamente la convocazione del tavolo tecnico per la presentazione del piano industriale stesso. Siamo inoltre convinti che lo stesso Ministero debba convocare il tavolo di crisi in quanto è una vertenza, come più volte ricordato, che ha avuto fin dall’inizio l’attenzione e il supporto del Ministero stesso per la sua complessità e ora più che mai il Governo si deve fare carico della vertenza”: lo dichiarano in una nota congiunta Samuele Lodi, segretario nazionale per la Fiom-Cgil nazionale, e Stefano Angelini della Fiom-Cgil Firenze