Ex Gkn, USB nazionale: “La condotta antisindacale è plateale, le istituzioni intervengano”

CAMPI BISENZIO – “La condotta antisindacale è plateale, le istituzioni intervengano con l’azienda per ripristinare la legalità”: a dirlo è Sasha Colautti (USB nazionale – Industria – Lavoro Privato), che poi entra nel merito della questione: “La vicenda dei lavoratori ex-Gkn si sposta nei cieli di Firenze, sulla cima di Torre San Niccolò. Dopo 8 mesi senza paghe, davanti alle inadempienze del soggetto a cui è stata affidata la messa in liquidazione della QF di Borgomeo, che sta tra l’altro procrastinando pretestuosamente l’arrivo anche del pagamento della CIG, ai lavoratori non rimane che la rabbia e la protesta. Nell’ultima assemblea presso lo stabilimento di Campi Bisenzio, è apparsa subito chiara la necessità di alzare il tiro: dopo aver ricevuto in regalo dal Governo una cassa integrazione in deroga e retroattiva creata ad hoc per l’azienda, i lavoratori continuano a non vedere un solo centesimo dei loro stipendi, visto che l’azienda non fornisce all’Inps i flussi corretti per il pagamento della cassa integrazione. Una violenza sistematica e inaudita. Siamo in un quadro grave, dove l’azienda passa spregiudicatamente sulla pelle degli operai, con il benestare delle istituzioni che osservano impassibili la spregiudicata condotta dell’imprenditore. Cosa si aspetta a intervenire in modo pesante verso l’azienda? Come USB in assemblea, ci siamo fatti carico di sostenere le iniziative e i “blitz” di protesta laddove decise. Inoltre, come condiviso con tutti i lavoratori, la nostra organizzazione si è già attivata per una valutazione stringente su tutte le iniziative legali da poter mettere in campo, compresa quella per comportamento antisindacale (articolo 28) visto il reiterato comportamento dell’azienda, che diffidiamo formalmente dal proseguire su tale atteggiamento, che sta svilendo la rappresentanza dei lavoratori anche rispetto il percorso sancito in sede ministeriale e che vede coinvolta direttamente anche la nostra organizzazione sindacale. Come USB, rimaniamo saldamente a fianco dei lavoratori, invitando tutti i cittadini, i lavoratori, i nostri delegati della Toscana e dintorni, a recarsi presso Torre San Niccolò a Firenze a sostenere la protesta”.