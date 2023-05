Fabbri a Nucciotti: “L’unità è un bene fondamentale per la città”

CAMPI BISENZIO – “Grazie a Riccardo Nucciotti. Per il sostegno in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio, ma non solo. Grazie perché oggi, insieme, scriviamo la prima pagina del nuovo futuro di Campi. È il tempo dell’unità. E’ il tempo di chiudere le divisioni e riprendere un cammino comune, ispirato dai valori che […]

CAMPI BISENZIO – “Grazie a Riccardo Nucciotti. Per il sostegno in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio, ma non solo. Grazie perché oggi, insieme, scriviamo la prima pagina del nuovo futuro di Campi. È il tempo dell’unità. E’ il tempo di chiudere le divisioni e riprendere un cammino comune, ispirato dai valori che contraddistinguono la storia della nostra comunità: solidarietà, difesa del territorio, capacità di innovare”. A parlare così è Leonardo Fabbri, commentando il sostegno annunciato da Nucciotti in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio. “Siamo nel bel mezzo di una crisi economica e sociale che colpisce duramente le famiglie più in difficoltà, – aggiunge Fabbri – io sento come mio primo dovere quello di tenere unita Campi e sono felice che Riccardo condivida questo obiettivo. Avanti insieme, per il bene di Campi”.