Fabbri (centro-sinistra): “Ecco le parole del candidato di FdI a favore della pista di Peretola”

CAMPI BISENZIO – “Troppe giravolte sospette su Peretola. Preoccupa il fatto che il candidato di Fratelli d’Italia fino a pochi mesi fa fosse un convinto sostenitore della nuova pista, come dimostrano alcune sue dichiarazioni ufficiali. Le destre campigiane preparano insieme al governo Meloni il blitz a favore del potenziamento dell’aeroporto?”. Leonardo Fabbri, candidato sindaco del centrosinistra a Campi Bisenzio, parla così, in una nota. delle posizioni a favore della nuova pista “illustrate dal suo avversario Antonio Montelatici durante il dibattito di ieri sera al circolo Rinascita organizzato dai movimenti e dalle associazioni no aeroporto”.

“Un anno fa l’attuale candidato di FdI, che allora faceva parte del gruppo Centro a Palazzo Vecchio, disse che “lo sviluppo dell’aeroporto fiorentino è necessario” – ha detto Fabbri – e posso mostrare il testo di un comunicato stampa diramato dalle opposizioni di centro-destra fiorentine. E ancora: “Non possiamo più permetterci altri ritardi e ambiguità su un’infrastruttura fondamentale per la città”, intendendo Firenze e non Campi. Mi chiedo: è la stessa persona che si candida oggi a Campi o un omonimo ad avere detto queste cose?”.

“Ancora: tre anni fa, quando militava nella Lega-Salvini premier – conclude Fabbri – Montelatici disse testualmente: “Noi non molliamo, lo sviluppo dell’aeroporto è strategico per la città”. Ancora una volta si riferiva a Firenze, ma gli effetti della nuova pista sarebbero dannosi per Campi, città che lui ora vorrebbe governare. Viene quindi da chiedersi: quale è il vero programma delle destre campigiane sull’aeroporto?

Noi una certezza ce l’abbiamo: ci opporremo al nuovo Masterplan perché aggrava le previsioni su Campi. Portiamo avanti questa battaglia da anni e non ci fermeremo ora”.