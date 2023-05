Fabbri: “Non capisco il nervosismo di Tagliaferri sull’aeroporto”

CAMPI BISENZIO – Repliche e controrepliche, una botta e risposta che sembra non arrestarsi, in questo caso in materia di aeroporto, in vista del ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio. “Dispiace – queste le parole di Leonardo Fabbri in replica a quanto detto dal suo sfidante Andrea Tagliaferri – che il mio avversario […]

