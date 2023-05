Fabbri: “Solidarietà a Conte, la violenza è inaccettabile”

CAMPI BISENZIO – “Sono profondamente indignato per l’aggressione fisica e desidero esprimere la mia totale solidarietà nei confronti di Giuseppe Conte“. Così Leonardo Fabbri, il candidato sindaco del centro-sinistra a Campi Bisenzio, ha commentato l’aggressione, a Massa, al leader del Movimento 5 Stelle, ieri nel tardo pomeriggio arrivato a Campi.

“La violenza non deve avere mai posto nella politica – dice Fabbri – e in nessun altro ambito della nostra società. È inconcepibile che qualcuno venga aggredito fisicamente, soprattutto quando e perché esprime una posizione politica. Il diritto di critica è sacrosanto, la violenza no. In questo momento, tutta la politica deve stringersi e condannare fermamente questo gesto vile e preoccupante. Non importano le opinioni politiche che si professano, si deve essere uniti nel rifiutare qualsiasi forma di violenza fisica o verbale. Fra l’altro io personalmente ho apprezzato come, da capo del governo, Conte ha affrontato quei difficili mesi in cui la pandemia Covid stava mietendo vittime nel nostro paese. Contestarlo su questo è già discutibile, aggredirlo da codardi”.