Fabbri: “Tra un mese aggiudicata la progettazione esecutiva della tramvia”

CAMPI BISENZIO – “La tramvia per Campi sta diventando realtà. Sono felice di dire che tra meno di un mese sarà aggiudicata la progettazione esecutiva dei lavori della linea Leopolda-Campi. E’ un’opera che cambierà la nostra città e tutta la Piana”. A dirlo è Leonardo Fabbri, candidato sindaco del centro-sinistra a Campi Bisenzio, che poi spiega: “Il confronto con il Comune di Firenze e la Regione è molto positivo perché stiamo procedendo con un unico obiettivo: dare a Campi una nuova infrastruttura che liberi i campigiani dall’obbligo di prendere la macchina per spostarsi da e per Firenze, in modo da migliorare la loro qualità della vita e anche l’ambiente”.

“Quella della tramvia per Campi – dice Fabbri – è una partita fondamentale che voglio vincere e su cui mi sto impegnando con tutto me stesso grazie al sostegno dei campigiani, perché qui non si tratta di un voto in più o in meno, ma di una scelta fondamentale per il futuro dei nostri figli, un futuro che vogliamo più libero da auto e smog. E’ cioè una di quelle cose per cui vale la pena fare politica e impegnarsi per governare da sindaco la propria comunità. C’è da affrontare il tema del capolinea a Campi. Il comitato dei cittadini di piazza Aldo Moro chiede una piccola modifica per non tagliare lo spazio tra le scuole di via Prunaia e il giardino. E’ una proposta di buonsenso che da sindaco porterò a Comune di Firenze, Regione e Ministero”.

Infine una battuta sul ballottaggio: “Mi piacciono più i fatti delle parole, per questo anche su una situazione delicata come quella dei minori non accompagnati a San Donnino ho preferito dare un contributo che fare annunci. Sono un uomo di sport, in campo non si misurano le dichiarazioni, ma il lavoro che fai durante gli allenamenti settimanali, quando non sei sotto i riflettori. Se lì hai lavorato bene e tanto, poi si vede quando scendi in campo”.