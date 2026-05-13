PRATO – Dopo una settimana di controlli serrati per il contrato dell’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea, il Nucleo di Polizia commerciale ha individuato e fermato due conducenti che svolgevano attività di trasporto passeggeri con mezzi improvvisati, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale e della licenza di noleggio con conducente. Per entrambi i soggetti sono scattati il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, la sospensione della patente di guida per un periodo da 4 a 12 mesi e una sanzione amministrativa per un importo da 1.812 a 7.249 euro.
Facevano noleggio con conducente senza titolo: fermate due persone dal Nucleo di Polizia commerciale
PRATO – Dopo una settimana di controlli serrati per il contrato dell’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea, il Nucleo di Polizia commerciale ha individuato e fermato due conducenti che svolgevano attività di trasporto passeggeri con mezzi improvvisati, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale e della licenza di noleggio con conducente. Per entrambi […]