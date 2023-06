“Falstaff Comedy” nel cortile della Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – Chi è Falstaff? E chi sono gli abitanti di Windsor? “Falstaff Comedy” è lo spettacolo teatrale che Associazione Zera presenta lunedì 5 giugno nel cortile della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino (Firenze): da “Le allegre comari di Windsor” di Shakespeare, una rilettura surreale, divertente e provocatoria, in cui la bugia e l’inganno sono l’unico modo per mantenere le apparenze. I toni comici e farseschi si fondono con momenti poetici e simbolici. In scena gli attori Andrea Daviddi, Daniela Grigoli, David Cinelli, Lello Casale, Lorenzo Giannotto, Manuel Del Bandecca, Nadia Capanni, Roberta Sanna, Tommaso Nardoni, Vittoria Galgani. Regia e adattamento di Andrea Bruni e Alessia De Rosa. Inizio ore 21,15, biglietto 5 euro, prenotazioni https://bit.ly/Biblio3. Martedì 6 giugno sempre nel cortile della biblioteca (ore 21,15 – ingresso libero) va in scena “Don Chisciotte, il gioco del vento”, spettacolo di attori e marionette per tutta la famiglia, in particolare per i bambini. Dal romanzo di Miguel Cervantes, la storia d’un uomo che, leggendo troppi romanzi d’avventura, comincia a credere di essere un cavaliere. Insieme al fedele scudiero Sancho Panza, deve combattere per la gloria e per l’amore di una donna: Dulcinea del Toboso. Ma quelli che lui prende per nemici non sono mostri e guerrieri, ma pecore e mulini. Con Alessandro Grisolini e Bernard Vandal. Nell’ambito di “Un palco in biblioteca”. In programma fino a settembre, la rassegna vedrà protagonisti, tra gli altri, Chiara Francini, Antonella Lattanzi, Andrea Paone, Gianmaria Vassallo, la pluripremiata compagnia Sotterraneo… Info e programma sul sito www.bibliosesto.it. Prenotazioni online https://bit.ly/palco23 o telefonicamente al numero 055.4496851.