Farmacie comunali e Misericordia: consegna gratuita domiciliare dei farmaci per persone in difficoltà

SESTO FIORENTINO – Da maggio partirà il servizio di consegna domiciliare gratuita dei farmaci. Il nuovo servizio sarà possibile grazie ad un convenzione tra l’Afs azienda farmacie e servizi l’azienda partecipata al 100% dal Comune di Sesto Fiorentino che gestisce le nove farmacie comunali sul territorio e la Misericordia di Quinto. Ed è uno delle […]

SESTO FIORENTINO – Da maggio partirà il servizio di consegna domiciliare gratuita dei farmaci. Il nuovo servizio sarà possibile grazie ad un convenzione tra l’Afs azienda farmacie e servizi l’azienda partecipata al 100% dal Comune di Sesto Fiorentino che gestisce le nove farmacie comunali sul territorio e la Misericordia di Quinto. Ed è uno delle nuove attività delle farmacie comunali. Il servizio di consegna domiciliare gratuita dei farmaci sarà attivato per le persone in gravissime difficoltà o del tutto impossibilitate a recarsi autonomamente in farmacia, ovvero persone ultrasessantacinquenni, persone conosciute dai servizi territoriali perché in condizione di solitudine, fragilità o altre problematiche di natura sanitaria, persone permanentemente o temporaneamente invalide, con disabilità, fattori di rischio e gravi patologie, donne in stato di gravidanza.

Il servizio sarà svolto da personale volontario messo a disposizione dalla Misericordia. Le richieste potranno essere avanzate contattando una delle nove farmacie comunali; le consegne saranno effettuate due volte la settimana. Nei prossimi giorni sarà disponibile il materiale informativo con i dettagli per accedere al servizio. Entro il mese di maggio sarà esteso anche alla nuova farmacia comunale di viale Ferraris il servizio a pagamento di Holter cardiaco, Holter pressorio ed ECG. Nei prossimi mesi, inoltre, è previsto l’inserimento del servizio di Holter cardiaco in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale. Entro l’estate è previsto, infine, l’avvio di due sessioni di ambulatorio settimanali negli studi medici di Quinto Basso e del Neto da parte di due medici di medicina di base.