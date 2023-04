Farmacie comunali Farmapiana, tre mesi per la prevenzione: quasi 800 le visite gratuite da aprile a giugno

PIANA FIORENTINA – Quasi ottocento visite gratuite fra aprile, maggio e giugno. Sono tre mesi nel segno della prevenzione e della cura della persona quelli che Farmapiana, grazie al costante impegno delle farmacie comunali, sta mettendo in atto. Visite gratuite che vanno dalla misurazione del colesterolo al test del reflusso venoso, dalla MOC alle intolleranze alimentari fino alla prevenzione, altrettanto fondamentale, contro il melanoma. E che sono così suddivise: 300 posti disponibili per la misurazione del colesterolo, 180 per il test del reflusso venoso, 100 per la MOC, 100 per le intolleranze alimentari e 95 per quello che riguarda la la prevenzione contro il melanoma Come fare? Semplicissimo. E’ sufficiente telefonare alle farmacie comunali (Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa e Calenzano) e fissare il proprio appuntamento.

Misurazione del colesterolo: un biologo misurerà gratuitamente la PA, il profilo lipidico e la glicemia (l’iniziativa non è riservata a chi fa già terapie farmacologiche, né ai pazienti con più di 70 anni). Test del reflusso venoso: un tecnico, tramite test del reflusso venoso, con Venoscreen, metodo non invasivo, misurerà la velocità delle vene degli arti inferiori. MOC: un tecnico, tramite ultrasonometria ossea, valuterà due parametri (T-score e Z-score), per rilevare un’eventuale osteopenia od osteoporosi (non è riservato agli anziani che fanno già uso di farmaci). Intolleranze alimentari: un biologo nutrizionista, tramite un test semplice e veloce, fornirà al cliente un piano alimentare a seconda delle intolleranze riscontrate (non è riservato alle donne in stato di gravidanza e ai portatori di pacemaker). Per quanto riguarda la prevenzione contro il melanoma le visite saranno organizzate, con la collaborazione della Misericordia di Campi Bisenzio, nell’ambito del progetto “Presidio Prevenzione Permanente”: in questo caso un dermatologo effettuerà una visita dermatologica e dematoscopica dei nei. Insomma, tante opportunità che ribadiscono ancora una volta di più l’attenzione che le farmacie comunali Farmapiana pongono nei confronti delle esigenze della cittadinanza quando si parla di salute e di benessere del proprio corpo ma soprattutto che le confermano come veri e propri presìdi sanitari sui vari territori di riferimento.

“E’ una grande soddisfazione che grazie alla crescita della nostra società si possano attivare percorsi di prevenzione rivolti ai cittadini dei nostri territori in forma completamente gratuita, – afferma il presidente di Farmapiana Vanessa De Feo – Farmapiana, fedele alla propria mission, si attiva costantemente nell’ottica di prevenzione e di vicinanza alla comunità sostenendo iniziative che hanno al centro il benessere della persona. Tengo a sottolineare infine il ruolo dei nostri farmacisti, che ringrazio per il costante impegno, i quali sono essenziali in questo percorso educazione e sensibilizzazione”. Per ogni iniziativa è possibile contattare le farmacie e visitare il sito www.farmaciecomunalifarmapiana.it