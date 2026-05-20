Farmapiana arriva a Pontassieve. Sabato 23 l’inaugurazione della nuova farmacia comunale e la riapertura della sede storica rinnovata

PONTASSIEVE – Il Comune di Pontassieve raddoppia i presidi farmaceutici comunali, la cui gestione è stata affidata a Farmapiana. Sabato 23 maggio segnerà il completamento di questo percorso con la riapertura ufficiale della farmacia comunale situata all’interno del Centro commerciale Coop in piazza Alfredo e Carlo del Vivo. La riattivazione fa seguito all’apertura, avvenuta lo […]

PONTASSIEVE – Il Comune di Pontassieve raddoppia i presidi farmaceutici comunali, la cui gestione è stata affidata a Farmapiana. Sabato 23 maggio segnerà il completamento di questo percorso con la riapertura ufficiale della farmacia comunale situata all’interno del Centro commerciale Coop in piazza Alfredo e Carlo del Vivo. La riattivazione fa seguito all’apertura, avvenuta lo scorso 14 aprile, della nuova struttura comunale in via Aretina, nata di fronte alla nascente Casa di comunità che sarà ufficialmente inaugurata nella stessa mattina. Nella giornata di sabato, quindi, alle 10 taglio del nastro della rinnovata farmacia del Centro commerciale e a seguire, alle 11, l’apertura ufficiale anche del nuovo presidio di via Aretina. Dal prossimo sabato la piena operatività simultanea dei due presidi assicurerà così una copertura capillare e un potenziamento dell’offerta sociosanitaria per tutta la comunità locale.

“L’operazione – si legge in una nota – è stata resa possibile grazie all’ingresso del Comune di Pontassieve nella compagine societaria di Farmapiana Spa, società a capitale interamente pubblico e società Benefit. La rilevanza di questa operazione risiede anche nella trasformazione di entrambe le strutture in “Farmacie dei servizi”, grazie a un piano di investimenti del valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro. I due presidi territoriali opereranno come veri e propri centri sanitari polifunzionali. Oltre alla tradizionale distribuzione di farmaci, l’utenza potrà accedere a prestazioni sanitarie decentrate di fondamentale importanza, quali screening clinici (tra cui misurazione di glicemia e colesterolo), servizi di telemedicina, prenotazioni tramite sportello Cup e prestazioni infermieristiche qualificate”.