Farmapiana, da oggi con Pago Pa si possono “ricaricare” i servizi scolastici delle scuole di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Da oggi le farmacie comunali Farmapiana del Comune di Campi Bisenzio, ovvero San Donnino, Capalle, Centrale, Gigli e Indicatore (tutte le notizie sulle farmacie su www.farmaciecomunalifarmapiana.it) hanno attivato il servizio Pago Pa per ricaricare i servizi scolastici delle scuole di Campi Bisenzio. Il servizio, già attivo ma con altra modalità di ricarica, è quindi di nuovo attivo. Per i genitori sarà possibile pagare con Bancomat o carta di credito i servizi scolastici dopo aver precompilato la richiesta sulla App “spazio scuola” o sul portale genitori con le credenziali rilasciate dal Comune. Lo stesso portale genitori rilascerà i dati con cui andare in farmacia ed effettuare la ricarica. Per ulteriori informazioni rivolgersi alle varie farmacie. “Ci sembra un servizio importante per un gruppo di farmacie di comunità come le nostre, – afferma il presidente Francesco Lotti – la vicinanza al cittadino è infatti uno dei punti centrali del nostro operato in tutte le farmacie”.