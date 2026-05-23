Farmapiana, doppio taglio del nastro a Pontassieve. Il presidente Iocca: “Coesione e collaborazione la nostra forza”

PONTASSIEVE – Nella mattinata odierna si è concluso ufficialmente il percorso che ha portato al raddoppio dei presidi farmaceutici comunali nel Comune di Pontassieve. Con un doppio taglio del nastro: la rinnovata farmacia comunale all’interno del Centro Commerciale Coop di piazza Del Vivo e l’inaugurazione ufficiale della nuova sede di via Aretina, nata proprio di […]

PONTASSIEVE – Nella mattinata odierna si è concluso ufficialmente il percorso che ha portato al raddoppio dei presidi farmaceutici comunali nel Comune di Pontassieve. Con un doppio taglio del nastro: la rinnovata farmacia comunale all’interno del Centro Commerciale Coop di piazza Del Vivo e l’inaugurazione ufficiale della nuova sede di via Aretina, nata proprio di fronte alla futura Casa di comunità. La piena e simultanea operatività delle due strutture, la cui gestione è stata affidata a Farmapiana, è stata resa possibile grazie all’ingresso del Comune di Pontassieve nella compagine societaria. “Questo passo – si legge in una nota – rappresenta una svolta importante per la comunità locale, che da oggi può contare su una copertura assistenziale decisamente più diffusa e accessibile”.

Una mattinata intensa, quindi, con il sindaco di Pontassieve, Carlo Boni, a fare gli onori di casa e con la presenza di Nicola Perini, presidente di Cispel Toscana. Presente naturalmente anche il presidente di Farmapiana, Antonio Iocca, accompagnato da Alessandro Valguarnera, membro del Cda, e da un’ampia rappresentanza degli uffici coordinata come sempre da Alessio Ciriolo. Insieme a loro anche il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, Comune socio di Farmapiana. Presenti soprattutto tanti cittadini a conferma del fatto che la strada intrapresa, quella delle “farmacie di servizio”, è stata apprezzata. Come ribadito anche dal presidente Iocca che, fra le altre cose, ha voluto sottolineare “la forza della coesione e dalla collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti, il che rende possibile il raggiungimento di traguardi così importanti” e ha voluto “ringraziare tutti i dipendenti, il vero “motore” all’interno di ogni singola farmacia”.

L’intero progetto ha preso forma grazie a un piano di investimenti del valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro, che ha permesso di trasformare entrambi i presidi, come già detto in precedenza, in vere e proprie “farmacie di servizi”, ovvero centri sanitari polifunzionali che superano la classica attività di distribuzione dei farmaci per diventare punti di riferimento per la salute di prossimità. Non a caso, all’interno di entrambi i cittadini potranno accedere stabilmente a una serie di prestazioni sanitarie decentrate di fondamentale importanza: fra i servizi già disponibili si segnalano gli screening clinici per il monitoraggio di glicemia e colesterolo, i servizi di telemedicina, lo sportello Cup per la prenotazione di visite ed esami, e l’assistenza da parte di personale infermieristico qualificato.