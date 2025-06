Farmapiana, il bilancio chiude con il segno più. Il presidente Iocca: “Presto due nuovi Comuni nella compagine sociale”

CAMPI BISENZIO – In attesa dell’approvazione definitiva da parte dell’assemblea dei soci (la bozza è stata comunque approvata dal Cda), emerge comunque un primo dato positivo dal bilancio delle farmacie comunali Farmapiana, che chiude con il segno più. Un bilancio, come sottolineato dal presidente Antonio Iocca, a nome di tutto il Cda, che “certifica quella che è la coerenza di fondo nel lavoro dell’azienda, che riesce a dimostrare con i fatti quello che dice”. Ne è un esempio il contratto integrativo applicato per per la prima volta a tutti i lavoratori. Tutto questo, fra l’altro, in una particolare fase storica in cui il mercato dei farmacisti risulta stagnante, mentre Farmapiana, grazie alla professionalità dimostrata e a buone relazioni sindacali, si conferma una realtà capace di attrarre e di assumere. Un’azienda inoltre attenta a tutto ciò che è innovazione e a quelli che possono essere nuovi servizi per i cittadini, per la quale investe sempre, come dimostrano i quattro “robot” per lo smistamento dei farmaci di cui dispongono quattro farmacie oltre al magazzino. E che guarda anche al futuro con l’obiettivo, concreto, di ampliare la compagine sociale: “Stiamo lavorando agli ultimi dettagli – aggiunge Iocca – per l’ingresso di due nuovi Comuni”. Una fase, dunque, particolarmente positiva Farmapiana, che presto aprirà una nuova farmacia a Calenzano: “Tanti buoni motivi per ringraziare tutti i dipendenti e tutti i farmacisti per l’ottimo lavoro che stanno portando avanti, come sempre con grande dedizione”, conclude Iocca.