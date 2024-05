Farmapiana, una nuova farmacia nella frazione di Campomigliaio in Mugello: sabato 25 il taglio del nastro

CAMPI BISENZIO – Una nuova farmacia comunale gestita da Farmacie Comunali Farmapiana Spa ha aperto le porte lunedì 20 maggio nella frazione di Campomigliaio. E’ ospitata in una porzione del fabbricato oggetto di un importante intervento di riqualificazione nella zona industriale che collega Campomigliaio a San Piero a Sieve, in località Casenuove Taiuti 44. Il […]

CAMPI BISENZIO – Una nuova farmacia comunale gestita da Farmacie Comunali Farmapiana Spa ha aperto le porte lunedì 20 maggio nella frazione di Campomigliaio. E’ ospitata in una porzione del fabbricato oggetto di un importante intervento di riqualificazione nella zona industriale che collega Campomigliaio a San Piero a Sieve, in località Casenuove Taiuti 44. Il taglio del nastro si terrà invece sabato 25 maggio alle 9 alla presenza delle autorità. “Una bella giornata – afferma il presidente di Farmapiana, Antonio Iocca – che rafforza la presenza delle Farmacie Comunali Farmapiana nel Mugello. Infatti, con l’apertura della Farmacia Comunale di Scarperia e San Piero, a Campomigliaio, Farmapiana garantirà un ulteriore farmacia la territorio mugellano oltre alla Farmacia Comunale di Borgo San Lorenzo, al centro Coop, appena ristrutturata.

Terminare in così poco tempo la ristrutturazione della Farmacia Comunale di Borgo e aprire dopo pochi giorni la nuova sede di Scarperia e San Piero è un grande risultato che si aggiunge a quelli conseguiti negli ultimi anni dalla società. Un obiettivo condiviso da subito con l’amministrazione comunale e tuti gli altri Comuni soci dell’azienda. Questa farmacia rappresenta l’ampliamento del servizio offerto alla cittadinanza, ma anche, sotto il profilo economico, una ulteriore opportunità di crescita e di sviluppo per la società La Farmacia 3 si caratterizzerà non solo sulla vendita dei farmaci, ma anche sulla consulenza farmacologica, oltre che su altri servizi: misurazione della pressione arteriosa, controllo del peso, Cup per la prenotazione delle prestazioni sanitarie e garantirà servizio infermieristico. Ringrazio il sindaco e tutti gli uffici comunali che hanno supportato la società per tutte le pratiche di apertura”.

Tutti i lavori eseguiti per realizzare la nuova farmacia comunale sono stati gestiti fa Farmacie Comunali Farmapiana. L’apertura della Farmacia Comunale, diretta dal dottor Salvatore Borello, è il compimento di un percorso avviato dall’amministrazione comunale di Scarperia e San Piero che ha visto il Comune entrare nella compagnie sociale di Farmapiana. Infatti nel maggio 2023 il Comune aveva effettuato la prelazione per la gestione pubblica della Farmacia, affidandola con atti successivi a Farmapiana che, lo ricordiamo, è un’azienda totalmente a capitale pubblico i cui soci, oltre appunto a Scarperia e San Piero, sono i Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Signa e Borgo San Lorenzo. La Farmacia Comunale di Campomigliaio effettuerà il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15:.0 alle 19.30 per un totale di quaranta ore di apertura settimanali. Tutta la cittadinanza è invitata per scoprire la farmacia e festeggiare insieme.